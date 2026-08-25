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Heino - Ein Kölner in Kenia

Fliegenparty in der Lackierkabine

DMAXFolge vom 25.08.2026
Fliegenparty in der Lackierkabine

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Heino - Ein Kölner in Kenia

Folge vom 25.08.2026: Fliegenparty in der Lackierkabine

45 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Felix und seine Jungs bauen eine improvisierte Kabine, in der Heinos Toyota Crown lackiert werden soll. Vorsorglich bewässert die Truppe in Afrika auch den Sand, damit es bei der Arbeit nicht staubt. Doch das zieht eine Armada lästiger Insekten an, die fortan das Auto belagern. Entnervt macht der Tüftler die Fliege. Doch das gerät schnell zur Nebensache, denn es kommt noch deutlich schlimmer. Am Strand wird Heino in Kenia von einem Hund attackiert. Dabei wird eine Beinarterie verletzt. Der deutsche Auswanderer verliert viel Blut und sackt bewusstlos zusammen.

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