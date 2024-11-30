Kleinvieh macht auch MistJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 7: Kleinvieh macht auch Mist
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Hundt hat ein vielversprechendes Date mit Lisa Brink, das allerdings abrupt endet: Im Treppenhaus liegt eine Leiche. Das Opfer, Gregor Wiesner, Angestellter im Weimarer Ordnungsamt, wurde anscheinend gestoßen…
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Akte EX
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste