Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Akte EX

Kleinvieh macht auch Mist

ARD PlusStaffel 2Folge 7vom 30.11.2024
Joyn Plus
Kleinvieh macht auch Mist

Kleinvieh macht auch MistJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Akte EX

Folge 7: Kleinvieh macht auch Mist

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Hundt hat ein vielversprechendes Date mit Lisa Brink, das allerdings abrupt endet: Im Treppenhaus liegt eine Leiche. Das Opfer, Gregor Wiesner, Angestellter im Weimarer Ordnungsamt, wurde anscheinend gestoßen…

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Akte EX
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Akte EX

Heiter bis tödlich: Akte EX

Alle 3 Staffeln und Folgen