Helden des Hafens
Folge vom 28.04.2022: Ab in die Tiefe!
44 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Uwe und seine Arbeitskollegen tauschen in der niedersächsischen Kreisstadt Brake eine Weiche im 33 Kilometer langen Gleisnetz des Binnenhafens aus. In Büsum sind ebenfalls echte Profis am Werk. Dort montiert das Team um Andreas und Sven zwei 80 Tonnen schwere Schleusentore. Ein Schwimmkran bringt die beiden Flügel in Position, wo sie ein Taucher in rund acht Meter Tiefe bei schlechter Sicht befestigen muss. Und in Emmerich am Rhein kümmern sich erfahrene Experten um die Verkehrssicherheit auf der meistbefahrenen Schifffahrtsstraße Deutschlands.
