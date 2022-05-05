Helden des Hafens
Folge vom 05.05.2022: Schiffstau in XXL
44 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Im Aufbereitungszentrum am Nürnberger Hafen werden Werkstoffe recycelt. Aber in dieser Folge laufen der Holzhäcksler und die Brecheranlage nicht rund. Kann Metallbauer Christian die schweren Maschinen reparieren? Jens und seine Kollegen stellen in Bremen ein 190 Meter langes Schiffstau her, das über 300 Tonnen Gewicht halten muss. Die Produktion des Schleppseils ist aufwendig und wird teilweise in Handarbeit erledigt. Und Dushant ist mit seinem Team rund um den Globus zur Stelle, wenn Kreuzfahrt- oder Containerschiffe dringend Ersatzteile benötigen.
