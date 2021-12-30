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Helden des Handwerks

DMAXFolge vom 30.12.2021
Episode 1

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Helden des Handwerks

Folge vom 30.12.2021: Episode 1

45 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12

Schreiner Kai und Tischler Werner sind ein eingespieltes Team. Das Duo tauscht in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel die Fenster aus. Dabei zeigen die Allround-Talente, wie man mit versierten Handgriffen Dreck und Schäden am Rahmen vermeidet. In Luisas Werkstatt wird unterdessen eifrig geschliffen und gemeißelt. Die 23-jährige Steinmetzin fertigt in dieser Folge aus 300 Kilo Rohmaterial einen Gedenkstein für die anonymen Gräber auf dem Göppinger Friedhof. Und Timon baut mit seinem Arbeitskollegen Fred in Soltau eine Küche ein.

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