Helden des Handwerks
Folge vom 01.03.2022: Episode 2
44 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Sascha dichtet mit seinen Arbeitskollegen Davor und Sergej in der Nähe von Bielefeld das Dach einer Garage ab. Wanda und Marco tischlern unterdessen in Xanten Möbel für einen begehbaren Kleiderschrank. Die Kundschaft hat eine Kommode mit Schubladen und zwei Kleiderschränke mit Einlegeböden bestellt. Die Küchenmonteure Timon und Fred krempeln in Soltau die Ärmel hoch. Steffen und Nico fegen in Baden-Württemberg mit ihrem Kehrbesen die Schornsteine eines Backsteinhauses. Und Elektriker Mustafa bringt bei einem Pflegedienst in Hamburg Licht ins Dunkel.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.