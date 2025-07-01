Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 3Folge 2
Die Mormonen

Folge 2: Die Mormonen

43 Min.Ab 16

Der weitere Ausbau der Gleise verzögert sich, da die Farm einer Mormonen-Familie direkt auf der geplanten Strecke steht. Obwohl Cullen versucht, eine alternative Route zu finden, macht er der Familie klar, dass im Notfall ihr Haus weichen muss. Louise Ellison, eine Reporterin der New York Tribune, ist in die Stadt gekommen, um sich selbst ein Bild vom Bau der Eisenbahn zu machen.

