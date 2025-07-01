Staffel 3Folge 5
Hell On Wheels
Folge 5: Auf der Suche
43 Min.Ab 12
Während sich ein Sturm zusammenbraut, hilft Cullen Elam dabei, einen gefährlichen Kriminellen ausfindig zu machen. Zudem bereitet sich die Stadt darauf vor, mit den Gleisen weiter in Richtung Westen zu ziehen. Der bevorstehende Aufbruch sorgt für große Unruhe unter den Bewohnern von Hell on Wheels.
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.