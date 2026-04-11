Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge 1: Episode 1
22 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Feuerwehrleute rücken in Helsinki mit mehreren Fahrzeugen zu einer Baustelle eines Einkaufszentrums aus. Dort sitzt eine Person in etwa 40 Metern Höhe auf einer Arbeitsbühne fest. Das Team bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor, denn noch ist unklar, ob die Einsatzkräfte aus dem Inneren des Gebäudes nah genug an den Mann herankommen. Für den Fall, dass sie die Bühne auch nicht mit der Drehleiter und dem Rettungskorb erreichen können, wurde zudem ein Teleskopmast angefordert. Wird es ihnen gelingen, den Mann in der finnischen Hauptstadt sicher zu bergen?
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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.