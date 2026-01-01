Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Mutige Männer und Frauen zeigen in der finnischen Hauptstadt in brenzligen Situationen starke Nerven. Wenn in Helsinki Gefahr droht, rücken Feuerwehrleute, Sanitäterinnen und Sanitäter sowie Notärztinnen und Notärzte mit ihren Fahrzeugen aus, um Hilfe zu leisten. Auf einer Baustelle steckt eine Person in etwa 40 Metern Höhe auf einer Arbeitsbühne fest. Im Hafen brennen zwei Wohncontainer. Die Flammen könnten auf nahe gelegene Boote übergreifen. Und in der Nähe des Stadtzentrums ist eine Straßenbahn mit einem Pkw kollidiert. Die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Serie wissen, was in akuten Notfällen zu tun ist. „Helsinki Rescue“ begleitet die Rettungskräfte bei ihren Einsätzen.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.