Henry Danger
Folge 15: Der Supervulkan
22 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 6
Das Ende der Welt steht in zwei Tagen bevor. Das weiß Schwoz, denn ein Super-Vulkan wird ausbrechen. Charlotte stopft wahllos Essen in sich hinein und Henry nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Beide schaufeln sich in heikle Situationen.
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Henry Danger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 4-5: Nickelodeon