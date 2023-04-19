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Henry Danger

Der Supervulkan

NickelodeonStaffel 1Folge 15vom 19.04.2023
Der Supervulkan

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Henry Danger

Folge 15: Der Supervulkan

22 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 6

Das Ende der Welt steht in zwei Tagen bevor. Das weiß Schwoz, denn ein Super-Vulkan wird ausbrechen. Charlotte stopft wahllos Essen in sich hinein und Henry nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Beide schaufeln sich in heikle Situationen.

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