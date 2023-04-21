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Henry Danger

Gefangen am Super-Jahrestag

NickelodeonStaffel 1Folge 17vom 21.04.2023
Gefangen am Super-Jahrestag

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Henry Danger

Folge 17: Gefangen am Super-Jahrestag

22 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 6

Rays Jahrestag der Unzerstörbarkeit steht an und die Kinder planen deshalb ein besonderes Wochenende für ihn. Er soll alles nachholen können, was er als Kind nicht machen konnte. Jasper löst unterdessen die Notfallabriegelung aus.

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