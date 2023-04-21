Gefangen am Super-JahrestagJetzt kostenlos streamen
Henry Danger
Folge 17: Gefangen am Super-Jahrestag
22 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 6
Rays Jahrestag der Unzerstörbarkeit steht an und die Kinder planen deshalb ein besonderes Wochenende für ihn. Er soll alles nachholen können, was er als Kind nicht machen konnte. Jasper löst unterdessen die Notfallabriegelung aus.
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Henry Danger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 4-5: Nickelodeon