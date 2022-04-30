Zwei Schwestern und ein FlügelJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.04.2022: Zwei Schwestern und ein Flügel
44 Min.Folge vom 30.04.2022
Zwei Schwestern haben das Haus ihrer Mutter in Queens, New York, geerbt und wollen mit ihren Familien in das Zuhause ihrer Kindheit zurückziehen. Bei der Renovierung hat die Erinnerung an ihre Mutter oberste Priorität. Doch zuerst müssen Nate und Jeremiah die veraltete Küche sowie die Wohn- und Esszimmer so gestalten und renovieren, dass sie für eine junge Familie funktionieren. Mit Blick auf ein neues Design helfen Nate und Jeremiah den Schwestern dabei, herauszufinden, was sie behalten wollen und wovon sie sich trennen können. Die beiden Renovierungsprofis schaffen es, den Schwestern ein modernes und doch individuelles, offenes Wohnkonzept zu bescheren, auf das ihre Mutter stolz wäre.
Genre:Reality, Heimwerken
