Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah

Das Vorstadt-Haus

HGTVFolge vom 14.05.2022
Das Vorstadt-Haus

Das Vorstadt-HausJetzt kostenlos streamen

Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah

Folge vom 14.05.2022: Das Vorstadt-Haus

44 Min.Folge vom 14.05.2022

Alex, Teddy und ihre 5-jährige Tochter sind aus ihrer winzigen Wohnung in Brooklyn in den Suburb Bayshore gezogen und haben ihr erstes Haus gekauft. Die beiden waren sich sicher: Sobald sie in einem größeren Haus wohnen, löst sich das Problem der Unordnung von alleine. Doch trotz des offenen Grundriss ihres neuen Hauses regiert das Chaos und in ihrer unpraktischen Küche fehlt es an Stauraum. Nate und Jeremiah helfen der jungen Familie nicht nur dabei, die alten Möbel der Vorbesitzer loszuwerden, sondern auch, Ordnung und ein geschicktes Stauraum-Konzept zu entwerfen. Außerdem bekommt das unscheinbare Schlafzimmer eine große Portion Persönlichkeit.

Alle verfügbaren Folgen