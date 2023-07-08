Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 08.07.2023
44 Min.

Ashley und Sushil haben gerade ihre winzige Wohnung in der Stadt gegen ein geräumiges Split-Level-Haus aus den 50er-Jahren eingetauscht, doch sie stehen vor einem Dilemma. Sie lieben zwar den Grundriss des Hauses, aber der veraltete Stil ist nicht mehr zeitgemäß. Sie wünschen sich ein Familienhaus, das nach ihnen aussieht. Inspiriert von einer Gewürzsammlung aus Indien kreieren Nate und Jeremiah ein farbenfrohes Design und helfen dem Paar, neue Möbel und Gegenstände zu finden, die zu ihnen passen und ihren Stil definieren.

