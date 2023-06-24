Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 24.06.2023: Platz zum Aufwachsen
45 Min.Folge vom 24.06.2023
Die aus East Rockaway stammenden Mike und Lisa leben mit ihren Kindern in ihrem Traumhaus. Dort wollen sie auch weiterhin bleiben, aber mit vier heranwachsenden Kindern müssen sie einen Weg finden, die Grundfläche zu vergrößern. Da sie kein Budget für einen Anbau haben, sollen Nate und Jeremiah ihre enge Küche, das Esszimmer und den Keller so umgestalten, dass sie für die ganze Familie nutzbar sind. Aber um allen den Platz zu geben, den sie brauchen, muss sich die Familie zunächst von einigen sentimentalen Gegenständen trennen. Nate und Jeremiah designen eine geräumige Küche und ein Esszimmer im Erdgeschoss sowie einen Kunstraum, ein Familienzimmer und ein Büro im Keller, wo sie sich in den kommenden Jahren bequem einrichten können.
