Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 238
Henriette ist erstaunt, als sie erkennt, dass der Patient Benjamin einen Zwillingsbruder hat: Oliver Köhler. Nachdem sie sich versichert hat, dass Oliver es war, der Bernadette auf ihrer Bergtour gerettet hat, gelingt es ihr, Bernadettes Liebe doch noch zu einem Happy End zu verhelfen. Gleichzeitig ahnt Henriette nicht, dass Florian mit sich hadert, ob er nach Helsinki zurückkehren soll. Denn trotz aller Liebe zu Henriette hat ihn seine Aufgabe dort erfühllt und er vermisst diese sinnstiftende Tätigkeit. Georg registriert zufrieden, dass das Malariamittel bei Saskia offenbar anschlägt: Sie halluziniert! Doch als sie auf Isabelle übertrieben misstrauisch reagiert, bekommt Georg seine Zweifel, ob ihr Plan wirklich gut durchdacht ist. Isabelle hingegen ist sicher, dass sie Saskia auch dahingehend noch beruhigen können. Doch nachdem Georg Saskia erneut Tropfen verabreicht hat, kommt es zu einem unvorhersehbaren Zwischenfall.
Weitere Folgen in Staffel 12
