Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 224
43 Min.Folge vom 04.03.2012Ab 12
Isabelle muss befürchten, dass sie entgegen Saskias Versprechungen, doch nicht Klinikchefin wird. Kurzerhand setzt sie Georg unter Druck. Saskia hat Ursula fristlos gekündigt. Auch die Interventionen der Kollegen, können nichts daran ändern. Erst als Conrad erfährt, was geschehen ist, kommt Bewegung in die Sache. Daniel hat Conrad, der eigentlich beurlaubt ist, dazu gebracht, sich Claudia Netzer anzusehen und als Berater zu fungieren. Während Bernheimer damit kein Problem hat, ist Isabelle angepiekst. Schließlich will sie die neue Klinikchefin werden. Unterdessen ist Conrads Diagnose für Claudia Netzer niederschmetternd.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises