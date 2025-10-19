Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 6vom 19.10.2025
Folge 6: Der mysteriöse Lastkahn

41 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Ein Langstreckentransport durch eisige Kälte läuft für Jamie nicht reibungslos und erinnert ihn an den schmerzhaften Crash seines geliebten Rotators ein Jahr zuvor. Das Team von Aggressive Towing hat einen ungewöhnlichen Kunden am Haken: einen uralten hölzernen Lastkahn, der im Fluss irgendetwas verbirgt.

