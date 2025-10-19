Wie der Vater, so die TöchterJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Wie der Vater, so die Töchter
41 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Andy Cullum ist diesmal in Golden unterwegs, um einen eingeklappten Sattelzug zu bergen. Zunächst muss das Führerhaus vom Auflieger getrennt werden, doch das gestaltet sich deutlich schwieriger als erwartet. Jamie hat heute einen ganz besonderen Einsatz, denn er wird von seinen Zwillingstöchtern Brianna und Alexis begleitet. Rob und Kyle müssen an einer Engstelle perfekt harmonieren, um einen Sattelzug bergen zu können, der einen wichtigen Highway Richtung Norden blockiert.
