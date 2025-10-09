Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Norway

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 09.10.2025
Eine wertvolle Ladung

Highway Heroes Norway

Folge 5: Eine wertvolle Ladung

45 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Im Süden von Norwegen herrscht der kälteste Winter seit fünf Jahren. Björn macht sich auf den Weg zu einem brisanten Einsatz: Ein Fahrer aus Litauen hat die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und sitzt nun im Straßengraben fest. Doch die Bergung ist alles andere als einfach. Joe Rogers kümmert sich derweil um einen umgekippten Truck. Glücklicherweise ist der Fahrer nur leicht verletzt. Können die Rettungskräfte das Fahrzeug wieder auf Spur bringen?

