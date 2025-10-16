Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Norway

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 16.10.2025
Ein Bagger in Not

Highway Heroes Norway

Folge 8: Ein Bagger in Not

45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Thord steht eine große Herausforderung bevor: Im Süden Norwegens ist ein 30 Tonnen schwerer Bagger auf einer vielbefahrenen Straße abgerutscht. Die Bergung gestaltet sich schwierig, denn Teile des Fahrzeugs blockieren die Zufahrt zur Unfallstelle. Zeitgleich erreicht die Abschleppdienst-Zentrale ein Anruf von einem Unfall mit einem Lkw, der von der Straße abgekommen ist.

