Staffel 9Folge 10vom 30.09.2025
Highway Patrol
Folge 10: Folge 10
21 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Bei der australischen Hitze gibt das ein oder andere Auto den Geist auf. Diesmal hat es einen VW-Käfer getroffen. Bis die Beamten auf dem Highway eintreffen, steht der Kleinwagen bereits in Flammen. Die Autobahn ist in dichten Rauch gehüllt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
