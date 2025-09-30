Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 10vom 30.09.2025
21 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Bei der australischen Hitze gibt das ein oder andere Auto den Geist auf. Diesmal hat es einen VW-Käfer getroffen. Bis die Beamten auf dem Highway eintreffen, steht der Kleinwagen bereits in Flammen. Die Autobahn ist in dichten Rauch gehüllt.

