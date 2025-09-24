Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 4
21 Min.Ab 12

Eine Fahranfängerin wird mit 130 km/h in der 80er-Zone erwischt. Sie zeigt keine Einsicht. Officer Bowden teilt ihr die Folgen dafür mit. Neben einer Geldstrafe wird ihr Wagen einen Monat lang beschlagnahmt. Die Frau muss vor Gericht erscheinen.

