Staffel 9Folge 4vom 24.09.2025
Highway Patrol
Folge 4: Folge 4
21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Eine Fahranfängerin wird mit 130 km/h in der 80er-Zone erwischt. Sie zeigt keine Einsicht. Officer Bowden teilt ihr die Folgen dafür mit. Neben einer Geldstrafe wird ihr Wagen einen Monat lang beschlagnahmt. Die Frau muss vor Gericht erscheinen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1