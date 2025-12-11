Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 11.12.2025

Ein Zufall führt Lyndsay und Leslie zu einem stark beschädigten Haus, das dringend neue Besitzer:innen braucht. Das Gebäude ist ein Flickwerk aus halbfertigen Projekten – und zudem von Haustieren gezeichnet. Mit einem Mix aus Kreativität und Pragmatismus verwandeln die beiden es in ein stilvolles Boho-Ranch-Home. Während die eine Schwester sich auf Design konzentriert, findet die andere unerwartet Familienzuwachs in Form eines kleinen Welpen.

