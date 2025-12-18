Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 18.12.2025: Die Wellness-Oase
44 Min.Folge vom 18.12.2025
Nach einem Vierteljahrhundert im selben Zuhause fällt es einer Eigentümerin schwer, loszulassen. Das Haus ist bunt gestrichen, verwinkelt und kaum verkäuflich. Lyndsay und Leslie sehen darin jedoch Potenzial: Sie schaffen klare Strukturen, sanfte Farben und eine offene Raumwirkung. Am Ende entsteht ein Ort, der Leichtigkeit und Ruhe ausstrahlt – perfekt für neue Bewohner:innen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
