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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Clever investiert

HGTVFolge vom 12.03.2026
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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 12.03.2026: Clever investiert

44 Min.Folge vom 12.03.2026

Eine vielbeschäftigte Ärztin möchte den Wert ihrer neu gekauften Wohnung steigern. Lyndsay und Leslie setzen gezielte Veränderungen um, um die Immobilie funktionaler, ruhiger und attraktiver zu machen. Ziel ist ein Zuhause, das emotional überzeugt und finanziell Sinn ergibt.

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