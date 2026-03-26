Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 26.03.2026: Kaufen oder Renovieren?
44 Min.Folge vom 26.03.2026
Seit zwanzig Jahren lebt ein Paar in seinem ersten gemeinsamen Haus und steht nun vor einer entscheidenden Frage: verkaufen oder bleiben und renovieren? Die finanziellen Zahlen zwingen sie dazu, ihr Zuhause mit neuen Augen zu betrachten. Lyndsay und Leslie analysieren Potenzial, Kosten und Möglichkeiten, um herauszufinden, ob ein Umzug wirklich sinnvoll ist – oder ob im Bestand ein neuer Traum entstehen kann.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.