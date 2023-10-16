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Historic Home Renovation

Selbst ist der Mann

HGTVFolge vom 16.10.2023
Selbst ist der Mann

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Historic Home Renovation

Folge vom 16.10.2023: Selbst ist der Mann

40 Min.Folge vom 16.10.2023

Brett Waterman hilft einer jungen Familie mit zwei kleinen Kindern bei der Restaurierung ihres Hauses, nachdem der Versuch, es selbst zu restaurieren, gescheitert ist. Das Haus in Redlands, Kalifornien, ist seit Generationen im Besitz der Familie, sodass Bretts Auge für historische Genauigkeit sehr gefragt ist. Brett steht vor der großen Aufgabe, das Haus in seiner architektonischen Pracht zu restaurieren und gleichzeitig die moderne Funktionalität zu schaffen, die eine junge Familie braucht.

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