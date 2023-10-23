Historic Home Renovation
Folge vom 23.10.2023: Schuhe über Schuhe
40 Min.Folge vom 23.10.2023
Erin und Jack sind kürzlich nach Kalifornien gezogen und haben sich in die spanische Architektur verliebt. Nachdem sie ihr Traumhaus aus den 1920er-Jahren gefunden haben, möchten sie die Küche modernisieren, ihrem Schlafzimmer ein eigenes Badezimmer und ein Ankleidezimmer hinzufügen und einen pflegeleichten Garten anlegen. Sie bitten Brett, ihnen bei der Verwirklichung ihrer Vision für ihr Haus zu helfen. Mit Möbeln im Originalstil, farbenfrohen spanischen Akzenten, handgefertigten Fliesen in Küche und Bad und einem komplett neuen Master Bedroom restauriert Brett die Villa und übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen von Erin und Jack.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.