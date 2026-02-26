Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Von Zahlen-Songs bis Empowerment-Energien

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 26.02.2026
Folge 2: Von Zahlen-Songs bis Empowerment-Energien

48 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Diese Songs sind mitreißende Empowerment-Hymnen, Ohrwürmer mit einer Zahl im Titel und absolute Kultsongs, die vom wilden Tourleben erzählen. Prominente Gäste und Musikexperten gewähren Einblicke hinter die Kulissen der Musikszene und zeigen, was die größten Hits wirklich ausmacht.

SAT.1
