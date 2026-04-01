Hochsee-Cowboys
Folge 1: Ein neues Kapitel
43 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Einige der erfolgreichsten Fischer Neu Englands machen sich erneut auf den Weg nach North Carolina, zu den Outer Banks, wo sie den heißbegehrten Blauflossen-Thunfisch ins Netz bekommen wollen. Mit Dollarscheinen in den Augen beginnen sie die Arbeit, stellen aber bald fest, dass die Wetterbedingungen und der knallharte Wettkampf nicht zu unterschätzen sind.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited