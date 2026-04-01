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Hochsee-Cowboys

Ein neues Kapitel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 10.04.2026
Ein neues Kapitel

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Hochsee-Cowboys

Folge 1: Ein neues Kapitel

43 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Einige der erfolgreichsten Fischer Neu Englands machen sich erneut auf den Weg nach North Carolina, zu den Outer Banks, wo sie den heißbegehrten Blauflossen-Thunfisch ins Netz bekommen wollen. Mit Dollarscheinen in den Augen beginnen sie die Arbeit, stellen aber bald fest, dass die Wetterbedingungen und der knallharte Wettkampf nicht zu unterschätzen sind.

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