Hochsee-Cowboys
Folge 2: Harte Kerle
43 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Es ist der dritte Tag der neuen Saison und die Seeleute sind scharf auf Thunfisch. Unvorhergesehene Ereignisse und ein paar furchtlose Ladies krempeln jedoch den Alltag der Fischer um.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited