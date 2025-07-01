Hochsee Cowboys
Folge 11: Das Ende ist nah
46 Min.Ab 12
Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Saisonende. Die Zeit zerrinnt wie im Fluge. Nur die Teams, die alles geben, werden am Ende zufrieden sein. Trotzdem gilt immer noch: Für jeden Teilnehmer könnte das Ganze im Desaster enden.
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved