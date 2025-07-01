Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Versuche und Täuschungen

MOVIESPHEREStaffel 6Folge 2
Versuche und Täuschungen

Versuche und TäuschungenJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 2: Versuche und Täuschungen

46 Min.Ab 12

Vor den Fischern von Gloucester, Massachusetts, liegt ein harter Sommer. Eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre erwartet Kapitän Paul Hebert von Wicked Pissah. Die grandiose letzte Saison schreiben viele dem Fleiß seines damaligen Ersten Offiziers Brad Krasowski zu. Dieser ist jetzt jedoch zu seinem direkten Rivalen geworden. Voller Ehrgeiz will Paul der Konkurrenz gerade deshalb beweisen, dass er auch alleine erfolgreich sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen