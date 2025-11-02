Die Hochzeit von Michelle und OwenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 1: Die Hochzeit von Michelle und Owen
46 Min.Ab 6
Die 25-jährige Michelle ist seit drei Jahren Single und wünscht sich, endlich dem Partner fürs Leben zu begegnen. Um die lästige Kennenlernphase zu überspringen, bewirbt sie sich für ein außergewöhnliches Experiment. Sie beschließt, einen völlig fremden Menschen zu heiraten, den ein Experten-Team anhand intensiver Befragungen sowie psychologischer Tests für sie ausgesucht hat. Vor dem Traualtar trifft sie auf den herzlichen Owen. Doch was hält die Zukunft für die beiden bereit?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)