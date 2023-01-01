Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Liebe in Zeiten des Lockdowns

Seven.One Studios InternationalStaffel 5Folge 3vom 01.01.2023
Liebe in Zeiten des Lockdowns

Liebe in Zeiten des LockdownsJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 3: Liebe in Zeiten des Lockdowns

47 Min.Folge vom 01.01.2023Ab 6

Michelle und Owen fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen und auch Shareen und David sind sich nähergekommen. Im nächsten Schritt sollen die Paare zusammenziehen. Doch wie werden sie zusammen den Alltag meistern? Außerdem bekommen die Eheleute die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns zu spüren. Sind ihre Gefühle dennoch stark genug für eine gemeinsame Zukunft?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen