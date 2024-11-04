Michelle und Fabian: Gegensätze ziehen sich anJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Michelle und Fabian: Gegensätze ziehen sich an
125 Min.
Folge vom 04.11.2024
Ab 6
Ausnahmesituation bei der "Hochzeit auf den ersten Blick" von Michelle und Fabian - kann diese Trauung noch stattfinden? Das Expertenteam findet ein weiteres Match: Markus Ernst gibt alles und überrascht Nordlicht Emma. In Gelsenkirchen setzt sich Beate Quinn für den Tierschutz ein - der große Moment für den nichtsahnenden Christian. Pia und Toni verbringen ihre Hochzeitsreise in Japan. Beide sind zum ersten Mal in Asien und stehen vor der ersten Herausforderung.
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
