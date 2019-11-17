Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Jessica und Marc sagen "Ja" zueinander

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 17.11.2019
Jessica und Marc sagen "Ja" zueinander

Jessica und Marc sagen "Ja" zueinanderJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 4: Jessica und Marc sagen "Ja" zueinander

109 Min.Folge vom 17.11.2019Ab 6

Heiratswillige Singles wagen die "Hochzeit auf den ersten Blick" und wollen einem unbekannten Partner das Ja-Wort geben. Danach beginnt das Kennenlernen: Wie verlaufen die Flitterwochen? Wie schlägt das Paar sich im Alltag? Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie im Beisein aller anderen Teilnehmer entscheiden: Zusammen bleiben oder Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen