Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den zweiten Blick

Krisengespräch: Dennis ist verletzt von Larissas Worten

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 23.07.2025
Krisengespräch: Dennis ist verletzt von Larissas Worten

Krisengespräch: Dennis ist verletzt von Larissas WortenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den zweiten Blick

Folge 7: Krisengespräch: Dennis ist verletzt von Larissas Worten

43 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

"Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt ein Spin-Off: Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen werden in "Hochzeit auf den zweiten Blick" zwölf Singles vom bewährten Expertenteam gematcht. Beim ersten Zusammentreffen folgt die Verlobung vor der traumhaften Kulisse Kretas. Gemeinsam beziehen die Paare das Couple House und lernen sich nach und nach kennen. Wer hat sein Perfect Match gefunden und gibt sich am Ende das Heiratsversprechen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den zweiten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den zweiten Blick

Hochzeit auf den zweiten Blick

Alle 1 Staffeln und Folgen