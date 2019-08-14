Stille Nacht, heiliger SchockJetzt kostenlos streamen
Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 14.08.2019: Stille Nacht, heiliger Schock
45 Min. Ab 16
Haley Wingard lebt mit ihrer Mom Teresa in der ruhigen Kleinstadt Wetumpka, Alabama. Haley ist ein intelligentes, hübsches Mädchen, hat aber nur wenige Freunde, da Teresa seit ihrer Scheidung ganz besonders auf sie achtet. Und so ist sie froh, als die 17-Jährige ihre Beziehung zu Derrick Bean, der schon Mitte 20 ist, beendet. Derrick dagegen will das Beziehungs-Aus nicht hinnehmen. An einem Dezembertag muss Teresa beruflich verreisen. Ihr zweiter Mann John passt auf Haley auf und traut seinen Augen nicht, als plötzlich ein Kerl im Wohnzimmer steht: Derrick hat Haley mit einem anderen Mann gesehen und will nun beide umbringen, da keiner außer ihm sie haben soll.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
