In den Wäldern von Tennessee eilen die Outdoor-Experten einem Pärchen zur Hilfe, das in der Wildnis völlig verloren ist. Denn bislang verfügen Jeff und Carol weder über fließendes Wasser, noch über die Möglichkeit im steilen Gelände Nahrung zu produzieren oder Tiere zu halten. Auch die Unterkunft im Wohnwagen ist eine Katastrophe. Während Misty nach einer Quelle für die Trinkwasserversorgung sucht, bringen Marty und Matt den Hausbau voran. Dazu recyceln sie Zedernholz einer alten Scheune und bauen ein robustes Felsenfundament. Jetzt fehlt nur noch die Zufahrt zum neuen Heim...
