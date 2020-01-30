Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 30.01.2020: Der kontaminierte Hof
43 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Familie Rains in Kentucky steht vor einem Scherbenhaufen. Sie haben kein sauberes Wasser, ihre Ziegenherde wurde von Kojoten gerissen und giftige Rückstände im Boden machen eine Bewirtschaftung des Grundstücks fast unmöglich! Aber wo jeder normale Aussteiger das Handtuch werfen würde, kommen Marty, Matt und Misty Raney ins Spiel. Die Spezialisten aus Alaska haben Manpower und schweres Gerät im Gepäck, um die Probleme anzupacken. Für die Ziegen entsteht eine sichere Festung, der Gemüsegarten erhält eine Entgiftungskur und in 120 Metern Tiefe bohrt der Rettungstrupp sauberes Grundwasser an.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.