Homeland
Folge 7: Doppelspiel
48 Min.Ab 12
Allison fühlt sich in ihrer Rolle als Doppelagentin immer unwohler - schließlich könnte sie jederzeit auffliegen. Nun verlangt Ivan auch noch, dass sie mit Saul spricht um herauszufinden, an wen er die Dateien weitergereicht hat. Doch der wird gerade von Dar Adal in die Mangel genommen. Unterdessen versucht Carrie, die im Besitz der Dateien ist, herauszufinden, was hinter den darin enthaltenen Informationen steckt. Dafür reist sie nach Amsterdam ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
