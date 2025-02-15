Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 5Folge 8
Folge 8: Akrobat

50 Min.Ab 12

Quinn hat sich einer Gruppe Dschihadisten angeschlossen, die auf dem Weg nach Syrien sind. Er hofft, über die Terroristen Kontakt zu einem berühmten Emir herstellen zu können - um ihn schließlich zu töten. Doch dann ändern sich die Pläne der Radikalen, und Quinn findet sich plötzlich in einer sehr gefährlichen Situation wieder. Carrie befindet sich unterdessen auf der Heimreise nach Berlin. Dort will sie Allison treffen, die ihrerseits spezielle Absichten mit Carrie hat.

