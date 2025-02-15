Homeland
Folge 11: R für Romeo
46 Min.Ab 16
Während Carrie und Quinn eine interessante Entdeckung machen, muss die designierte Präsidentin der Vereinigten Staaten, Elizabeth Keane, nach der Attacke von O'Keefe eine schwierige Entscheidung treffen. Zusätzlich hat sie mit zahlreichen Demonstranten zu kämpfen. Unterdessen handelt sich Max großen Ärger ein, und Quinns Name wird für eine mysteriöse und bösartige Webseite missbraucht.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
