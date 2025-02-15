Homeland
Folge 9: Die Lügenfabrik
46 Min.Ab 12
Dar Adal hintergeht Javadi, indem er dessen Standort an den Mossad verrät. Über einen Anruf versuchen Carrie und Saul ihn zu orten. Allerdings finden sie nur noch das verlorene Telefon. Das ist jedoch nicht vollkommen nutzlos. Als sie Präsidentin Keane Beweise der geheimen Kriminalität von Dar Adal liefern können, überlegt diese sich einen Plan, gegen den Rivalen vorzugehen. Max versucht derweil undercover, bei Brett O'Keefe bezüglich Agent Conlins Tod zu ermitteln ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
