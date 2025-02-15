Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Zwingende Beweise

Staffel 6Folge 3
Zwingende Beweise

Zwingende BeweiseJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 3: Zwingende Beweise

48 Min.Ab 16

Saul wird von Dar Adal nach Abu Dhabi geschickt und soll dort gemeinsam mit dem israelischen Geheimdienst und deren Chefin Tovah arbeiten. Die Aussagen des kriminellen Iraners Nafisi sollen zu potentiellen Beweisen für die Präsidentin werden, um sie - nach Dar Adals Ansicht - von einem härteren strategischen Vorgehen gegen den Iran zu überzeugen. Derweil schafft es Carrie, den FBI-Agenten Conlin wegen einer Gerichtsverhandlung unter Druck zu setzen ...

