Homeland
Folge 3: Zwingende Beweise
48 Min.Ab 16
Saul wird von Dar Adal nach Abu Dhabi geschickt und soll dort gemeinsam mit dem israelischen Geheimdienst und deren Chefin Tovah arbeiten. Die Aussagen des kriminellen Iraners Nafisi sollen zu potentiellen Beweisen für die Präsidentin werden, um sie - nach Dar Adals Ansicht - von einem härteren strategischen Vorgehen gegen den Iran zu überzeugen. Derweil schafft es Carrie, den FBI-Agenten Conlin wegen einer Gerichtsverhandlung unter Druck zu setzen ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
