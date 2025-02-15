Homeland
Während Carrie herausfinden möchte, ob Sekou tatsächlich der Attentäter von New York war, wird ihr Haus, in dem sich Quinn und Franny befinden, von Journalisten und einem wütenden Mob umlagert. Sie werfen Carrie vor, eine Sympathisantin von Terroristen zu sein. Als dann auch noch Steine durch die Fenster geworfen werden, schießt Quinn einem der Demonstranten ins Bein und nimmt anschließend auch noch einen der Spezialagenten, die nun auch das Haus umstellen, als Geisel ...
