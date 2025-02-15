Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Die Söhne und der Krieg

Die Söhne und der Krieg

Homeland

Folge 6: Die Söhne und der Krieg

46 Min.Ab 12

Saul versucht herauszufinden, wer hinter dem falschen Spiel der Israelis - unter Anführung von Tovah Rivlin - steckt und sucht den russischen Geheimagenten Viktor auf. Derweil kann Carrie mit Agent Conlins Hilfe Quinn im psychiatrischen Polizeigewahrsam aufsuchen. Quinn hatte mit seinen Bombenanschlags-Anschuldigungen tatsächlich Recht gehabt. Als Carrie und Conlin zusammenarbeiten, nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung ...

